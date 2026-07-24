Meteo ribaltato nel weekend: nubifragi e grandine, ecco dove colpirà l’Italia domenica

Sabato stabile quasi ovunque, poi dalla sera peggiora al Nordovest: domenica fronte temporalesco verso Centro e Sud, con vento, mari mossi e calo termico diffuso.

Il weekend si prepara a cambiare volto sull’Italia. Dopo una prima parte di sabato ancora stabile su gran parte del Paese, l’arrivo di aria più fresca in quota favorirà la formazione di un fronte temporalesco destinato a interessare molte regioni tra la notte e la giornata di domenica 26 luglio.

Secondo l’Aeronautica Militare, sabato inizierà con sole prevalente, ma già dalle ore centrali aumenterà l’instabilità sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio i primi fenomeni potranno estendersi ai rilievi del Trentino-Alto Adige, mentre in serata rovesci e temporali raggiungeranno anche la pianura piemontese e la Liguria Meteo Aeronautica Militare.

Il peggioramento più marcato è atteso nella notte su domenica, quando temporali anche intensi potranno colpire Liguria, Piemonte e Lombardia, per poi estendersi al resto del Nord. Nel corso della giornata il maltempo avanzerà verso il Centro, con fenomeni più probabili tra Toscana, Lazio, Umbria e settori appenninici.

Non si escludono episodi localmente forti, con rischio di nubifragi, grandinate e raffiche di vento, soprattutto dove l’aria più fresca incontrerà il calore accumulato nei giorni precedenti. La Protezione Civile, nel bollettino di vigilanza del 24 luglio, indica per domenica precipitazioni sparse o isolate a carattere di rovescio o temporale su ampie aree del Nord e su parte del Centro Protezione Civile.

Il Sud resterà più ai margini nella prima fase, ma tra tarda mattina e pomeriggio qualche temporale potrà raggiungere Campania, Molise e alta Puglia. La Sicilia dovrebbe invece mantenere condizioni più asciutte, con nubi sparse e temperature ancora elevate.

Sul fronte termico, domenica è atteso un calo al Centro-Nord, mentre al Sud resisterà il caldo, con valori ancora alti su Sicilia, Calabria ionica, Basilicata interna e Puglia. I venti tenderanno a rinforzare tra Libeccio e Ponente, con mari generalmente mossi o molto mossi. Il miglioramento partirà dal Nordovest tra pomeriggio e sera, prima di una nuova fase più stabile nella settimana successiva.