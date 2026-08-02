Mediterraneo sempre più bollente: le mappe rivelano un'anomalia che preoccupa gli esperti climatici

I dati del programma europeo Copernicus mostrano un Mar Mediterraneo eccezionalmente caldo, con anomalie record che potrebbero favorire fenomeni meteo estremi nelle prossime settimane.

Il Mar Mediterraneo continua a registrare temperature ben superiori alla norma, confermando una delle stagioni estive più calde degli ultimi anni. A evidenziarlo sono gli ultimi dati elaborati dal Copernicus Marine Service, il programma europeo di monitoraggio ambientale, che fotografano una situazione particolarmente critica soprattutto nel Mediterraneo occidentale, dove vaste aree marine presentano valori classificati come "Extreme Hot", cioè superiori al 90° percentile climatologico.

Quando si parla di record termici del mare, spesso ci si concentra esclusivamente sulla temperatura superficiale, che in questi giorni raggiunge diffusamente i 27-30 °C, con punte che localmente superano i 30 gradi nel Tirreno meridionale, nel Canale di Sicilia e in parte del Mediterraneo orientale. Tuttavia, spiegano gli esperti, il dato realmente significativo non è soltanto il valore assoluto, ma il confronto con la media climatica dello stesso periodo dell'anno. È proprio questa differenza, definita anomalia termica, a rappresentare uno degli indicatori più importanti per comprendere lo stato energetico del mare.

Le mappe aggiornate al 31 luglio 2026 mostrano infatti un quadro particolarmente eloquente. La prima evidenzia una superficie marina diffusamente molto calda, trasformando il Mediterraneo in un enorme serbatoio di energia capace di alimentare una forte evaporazione e di immettere grandi quantità di vapore acqueo nell'atmosfera.

Ancora più significativa è la seconda elaborazione, dedicata proprio alle anomalie termiche. Quasi tutto il bacino presenta temperature superiori alla media, ma il settore occidentale è quello che desta le maggiori preoccupazioni. Tra il Golfo del Leone, il Mar Ligure, il Mar di Corsica e gran parte del Tirreno settentrionale si registrano anomalie che superano addirittura i 4 °C rispetto ai valori climatologici di riferimento. Si tratta di uno scostamento eccezionale non solo per l'intensità, ma anche per la vastissima estensione geografica interessata. Procedendo verso il Mediterraneo orientale, le anomalie tendono gradualmente a diminuire, pur rimanendo nella maggior parte dei casi superiori ai valori normali.

La terza mappa proposta da Copernicus traduce questi dati in una classificazione statistica qualitativa. Gran parte del Mediterraneo è colorata in rosso, corrispondente alla categoria "Extreme Hot", riservata alle temperature comprese tra le più elevate mai osservate nello stesso periodo dell'anno. Soltanto alcune limitate aree costiere mostrano condizioni meno estreme, probabilmente grazie al fenomeno dell'upwelling, ovvero la risalita in superficie di acque profonde più fredde, oppure a particolari caratteristiche locali delle correnti marine.

Un mare così caldo rappresenta però molto più di una semplice anomalia climatica. L'elevata quantità di energia accumulata nelle acque superficiali costituisce infatti il carburante ideale per alimentare fenomeni atmosferici particolarmente intensi. Qualora nelle prossime settimane dovessero raggiungere il Mediterraneo perturbazioni atlantiche o infiltrazioni di aria più fresca in quota, il forte contrasto termico potrebbe favorire la formazione di temporali violenti, nubifragi, grandinate e sistemi temporaleschi organizzati, con precipitazioni localmente molto abbondanti.

Per questo motivo il monitoraggio delle temperature superficiali del mare rappresenta uno degli strumenti più importanti per meteorologi e climatologi. Le anomalie osservate nel Mediterraneo occidentale indicano infatti una quantità di energia potenzialmente disponibile superiore alla norma, elemento che rende quest'area uno dei principali osservati speciali nella seconda parte dell'estate. I prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici saranno fondamentali per capire se e quando questa enorme riserva di calore potrà tradursi in episodi di maltempo intenso sulle coste italiane e su gran parte del bacino mediterraneo.