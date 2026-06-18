Anticiclone africano senza tregua: caldo estremo e temporali per tutta la settimana

L’anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche nel corso della prossima settimana. Sull’Italia sono attese condizioni prevalentemente stabili e temperature molto superiori alle medie stagionali, con afa intensa soprattutto nelle città e lungo le coste.

Non mancheranno tuttavia i consueti temporali di calore, più probabili nelle ore pomeridiane in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Alcuni fenomeni potranno occasionalmente raggiungere le pianure vicine, senza determinare un calo termico significativo.

Lunedì

La settimana inizierà con tempo in gran parte soleggiato e temperature particolarmente elevate. Le massime potranno raggiungere 36-38°C in Val Padana, nelle aree interne della Toscana, della Puglia e della Basilicata.

Il caldo risulterà ancora più intenso nell’entroterra della Sardegna, dove non sono escluse punte prossime ai 40°C. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali sui rilievi alpini e lungo l’Appennino centro-meridionale.

Martedì

L’alta pressione manterrà condizioni di stabilità sulla maggior parte delle regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con caldo intenso e afa in ulteriore aumento.

Nelle ore centrali e pomeridiane torneranno a formarsi nubi sui rilievi, con possibili rovesci e temporali sulle Alpi e sull’Appennino. Localmente i fenomeni potranno sconfinare verso le vicine aree di pianura, soprattutto al Nord.

Mercoledì

La situazione non dovrebbe registrare cambiamenti significativi. Le correnti molto calde provenienti dal Nord Africa continueranno ad alimentare l’anticiclone, mantenendo le temperature su valori elevati.

Il caldo potrà intensificarsi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Permarrà la possibilità di temporali pomeridiani in montagna, generalmente brevi e localizzati.

Giovedì

L’ondata di calore potrebbe raggiungere una nuova fase di intensificazione, con temperature diffusamente superiori alla norma. Le condizioni più afose interesseranno le pianure settentrionali, le zone interne del Centro e i grandi centri urbani.

Qualche temporale sarà ancora possibile sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. I fenomeni potranno essere localmente intensi, ma resteranno circoscritti e non riusciranno ad attenuare in maniera duratura il caldo.

Venerdì

Il dominio dell’anticiclone dovrebbe proseguire senza variazioni sostanziali. Il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, con temperature molto elevate anche durante le ore serali.

Sui rilievi resterà possibile lo sviluppo di isolati temporali di calore, con occasionali sconfinamenti verso le pianure del Nord.

Fine settimana

Anche verso la conclusione della settimana appare probabile la persistenza di caldo intenso e afa diffusa. Le temperature notturne rimarranno elevate, con scarso refrigerio soprattutto nelle città e nelle località costiere.

Potranno ancora formarsi temporali pomeridiani sulle zone montuose, senza però modificare il quadro generale caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone africano.

Trattandosi di una previsione a diversi giorni di distanza, l’evoluzione dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti meteorologici.