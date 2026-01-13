Anticiclone dominante ma non invincibile: piogge locali in agguato sull’Italia

Settimana segnata dall’alta pressione con temperature in aumento, ma correnti umide porteranno nubi e piogge deboli soprattutto al Nord e sulle tirreniche.

La scena meteorologica dei prossimi giorni sarà dominata dall’anticiclone, in progressiva espansione dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Questa configurazione ha definitivamente archiviato la recente irruzione artica, favorendo una fase più stabile e un generale rialzo delle temperature, grazie all’afflusso di correnti miti meridionali.

La nuova parentesi di alta pressione, tuttavia, non sarà del tutto inattaccabile. Masse d’aria più umide, in risalita dal Mediterraneo, tenteranno nel corso della settimana di indebolire il campo anticiclonico. Pur senza determinare un vero peggioramento, tali infiltrazioni riusciranno a provocare un aumento della nuvolosità soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, accompagnato da piogge deboli e locali. Sul resto del Paese prevarranno invece condizioni asciutte e soleggiate.

Nella giornata di martedì il Nord vedrà schiarite sulle Alpi e cieli più nuvolosi in pianura, con piogge isolate in Liguria tra Genovese e Spezzino e possibili fenomeni sulla costa friulana. Al Centro nubi sulle tirreniche e in Umbria, più compatte in Toscana con qualche pioggia, mentre il versante adriatico resterà più luminoso. Al Sud qualche annuvolamento tra Campania e Sicilia occidentale, sole altrove. Temperature in aumento: valori massimi compresi tra 5 e 9°C al Nord, 9-13°C al Centro e 10-15°C al Sud.

Mercoledì scenario simile, con nubi irregolari al Nord e pioviggini su Liguria centro-orientale, Piemonte orientale e Lombardia. Al Centro insistono addensamenti sulle tirreniche, più sole sull’Adriatico. Al Sud e in Sardegna tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in lieve ulteriore rialzo, ma con gelate notturne locali in Val Padana.

Giovedì ancora nuvolosità irregolare su Val Padana e Liguria, con residue piogge sul Levante ligure e sulle pianure occidentali. Centro e Sud più stabili, con valori termici stazionari e clima complessivamente mite per il periodo.