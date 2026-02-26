Anticiclone protagonista, ma il sole resta in montagna

Settimana stabile e mite sull’Italia, con alta pressione dominante ma nebbie e nubi basse persistenti su pianure e coste, specie al Nord

L’anticiclone continuerà a dominare la scena sull’Italia garantendo condizioni di tempo stabile, ma non sempre accompagnate da cieli limpidi. Se in quota e sui rilievi il sole sarà spesso protagonista, a bassa quota persisteranno nubi basse, foschie e nebbie, specie tra Val Padana e aree costiere tirreniche. Il clima si manterrà mite, con temperature generalmente sopra le medie del periodo.

Venerdì 27 febbraio al Nord nuvolosità diffusa sulla Liguria e banchi di nebbia in Val Padana, in graduale attenuazione nelle ore centrali; più soleggiato su Alpi e Prealpi. Massime comprese tra 13 e 17 gradi. Al Centro condizioni asciutte ma con nubi basse e foschie, più compatte in serata lungo l’Adriatico; schiarite in Appennino. Al Sud prevalenza di sole, salvo velature e locali nebbie serali sulle tirreniche, con punte fino a 18 gradi.

Sabato 28 febbraio scenario simile: ancora stabilità diffusa, ma con molte nubi basse su pianure e litorali. Nord avvolto da foschie mattutine, con cieli più aperti in montagna; temperature tra 13 e 18 gradi. Al Centro lieve flessione termica, massime tra 12 e 16 gradi. Sud asciutto, ma con annuvolamenti nelle ore più fredde.

Domenica 1° marzo, esordio della primavera meteorologica, proseguirà la fase anticiclonica: nebbie e nubi basse su pianure del Nord, maggiori aperture sui rilievi e possibili deboli fenomeni serali sulle Alpi occidentali. Valori in lieve calo al Nord, tra 11 e 15 gradi.

La tendenza per l’inizio settimana indica un graduale cambiamento. Lunedì 2 marzo prime deboli piogge tra Liguria e Alpi occidentali, con neve sui settori alpini centrali; variabilità altrove. Martedì e mercoledì si conferma una fase più dinamica, con nuvolosità irregolare e locali precipitazioni su Gran Sasso, Murge e Sardegna meridionale, ma senza peggioramenti diffusi. L’alta pressione, pur indebolita, continuerà a influenzare gran parte della Penisola.