Schianto sull’A14: auto ribaltata, traffico in tilt verso Pescara

Incidente nel tratto fermano dell’autostrada Adriatica, a pochi metri dalla galleria Pedaso già teatro di un grave scontro: tre feriti trasportati in ospedale.

Paura lungo l’A14 nel territorio di Fermo, dove un’auto si è ribaltata in direzione sud, causando tre feriti e rallentamenti alla circolazione verso Pescara. L’incidente si è verificato intorno alle 13 al chilometro 289, a breve distanza dalla galleria Pedaso, punto già interessato nei giorni scorsi da un violento scontro tra due mezzi pesanti che aveva comportato l’interruzione temporanea del traffico.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale, due veicoli sarebbero entrati in collisione; uno dei mezzi ha perso stabilità fino a cappottarsi sulla carreggiata. Alla guida dell’auto ribaltata vi era una giovane donna, mentre sull’altro veicolo viaggiavano un ragazzo e una donna.

I tre occupanti sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto con due ambulanze e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. Tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: le condizioni non risultano gravi.

L’impatto ha avuto ripercussioni sulla viabilità, con code di circa un chilometro e rallentamenti tra Pedaso e Grottammare in direzione sud. La situazione è tornata gradualmente alla normalità dopo le operazioni di rimozione dei veicoli e di pulizia della carreggiata. Restano in corso le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.