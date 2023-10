Approvata la Sepoltura Congiunta per Animali d'Affezione e Proprietari nei Cimiteri Comunali

La Regione ha dato il via libera al progetto di legge che consente la tumulazione degli animali domestici con i loro padroni nei cimiteri comunali. Questa decisione permetterà a cani, gatti e altri animali d'affezione di essere sepolti vicino ai loro proprietari, all'interno di apposite teche separate.

L'approvazione di questa legge apre la strada alla sepoltura congiunta di animali domestici e proprietari anche in Abruzzo. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D'Incecco, primo firmatario del provvedimento, ha sottolineato l'importanza di questa legge, affermando che gli animali domestici fanno spesso parte integrante delle famiglie, offrendo non solo compagnia ma anche supporto emotivo o funzionale.

La sepoltura congiunta rappresenta un servizio di cui la Regione si è finalmente fatta carico, senza alcun onere finanziario per le casse regionali. Questa iniziativa offre un valido sostegno alle famiglie che non hanno accesso ai "cimiteri per animali d'affezione". D'Incecco ha ringraziato l'assessore comunale Maria Rita Carota e il consigliere comunale Maria Luigia Montopolino, ideatori del progetto, nonché la collega Sabrina Bocchino, che ha contribuito all'approvazione della legge sin dall'inizio.