Approvato il DDL Roccella sul Contrastare la Violenza sulle Donne

Il Senato ha votato all'unanimità, con 157 voti, il testo del ddl Roccella, che mira a contrastare la violenza di genere attraverso nuove misure. Già approvato dalla Camera, il provvedimento è ora legge, scatenando un applauso nell'emiciclo al termine della votazione.

Il disegno di legge, composto da 19 articoli, si propone di rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure preventive, il potenziamento delle misure cautelari e l'anticipazione della soglia della tutela penale. Inoltre, cerca di garantire la certezza dei tempi dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere o domestica.

L'articolo 1 amplia l'applicazione dell'ammonimento del questore e degli obblighi informativi alle vittime di violenza. L'articolo 2 modifica il codice antimafia estendendo le misure di prevenzione ai soggetti indiziati di gravi reati legati alla violenza di genere e domestica.

L'articolo 3 assicura priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi relativi ai reati di violenza di genere o domestica. L'articolo 4 prevede la priorità nella richiesta e decisione delle misure cautelari.

L'articolo 5 favorisce la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica. L'articolo 6 promuove iniziative formative sull'argomento.

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari per i reati di violenza domestica e di genere. L'articolo 8 modifica le norme sull'acquisizione di dati relativi ai procedimenti cautelari.

L'articolo 9 aumenta la pena per la violazione di provvedimenti di allontanamento e ne estende la disciplina. L'articolo 10 introduce l'arresto in flagranza differita per alcune violazioni.

L'articolo 11 amplia l'allontanamento urgente dalla casa familiare. L'articolo 12 riguarda la prescrizione del braccialetto elettronico. L'articolo 13 apporta deroghe alle misure cautelari.

L'articolo 14 modifica l'obbligo di comunicare informazioni alle vittime. L'articolo 15 alza la pena per la violazione dei provvedimenti e ne cambia i criteri di concessione.

L'articolo 16 modifica la disciplina sull'indennizzo per le vittime di crimini violenti. L'articolo 17 introduce la possibilità di corrispondere una provvisionale alle vittime di taluni reati.

L'articolo 18 prevede un decreto interministeriale per il riconoscimento di enti abilitati a effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica.

L'articolo 19 include la clausola di invarianza finanziaria.

Il ddl Roccella, con il suo pacchetto di misure, si pone come uno strumento completo e integrato per affrontare il problema della violenza di genere nella società italiana.