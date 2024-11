Arrestati due giovani con droga e contanti: scoperta pronta per lo spaccio

Rinvenuti 400 grammi di hashish, pistola scacciacani e 3.500 euro in contanti durante un'operazione congiunta dei carabinieri di Sulmona.

Due ventenni, Manuel Valentini, di Sulmona, e Daniele Musai, cittadino albanese, sono stati arrestati nella notte con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di un'arma. L'operazione, condotta dal Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Sulmona insieme ai militari della Stazione, si è svolta in via Cappuccini e ha portato a una perquisizione domiciliare che ha rivelato elementi incriminanti.

Nel corso del controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto circa 400 grammi di hashish, pronti per la vendita, strumenti per il confezionamento della droga e una somma di 3.500 euro in contanti, considerata provento dell'attività illecita. Oltre a questo, è stata rinvenuta una pistola scacciacani, sequestrata per ulteriori accertamenti.

Su disposizione del sostituto procuratore Edoardo Mariotti, entrambi i giovani sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. I legali difensori dei due imputati, gli avvocati Mariella Graziani e Fabio Guido, stanno seguendo il caso.

Questo arresto si inserisce in un quadro di intensificata attività repressiva delle forze dell'ordine nella zona. Da ottobre 2023 a novembre 2024, i carabinieri hanno eseguito ben 17 arresti correlati a reati di droga, sequestrando un totale di quasi due chili di sostanze stupefacenti. Un'azione decisa, volta a contrastare la diffusione di sostanze illegali e garantire la sicurezza sul territorio.