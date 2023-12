Arresto e Droga durante Operazione Straordinaria: 22enne Cercava di Fuggire davanti alle Forze dell'

"Prefetto Ferdani coordina l'Operazione Alto Impatto: Quattro Arresti e Sequestro di Sostanze Stupefacenti"

Un giovane di 22 anni, residente in un comune della provincia di Pescara, è finito in manette durante un servizio straordinario di controllo voluto dal Prefetto Flavio Ferdani. La scena si è svolta nei pressi della nave di Cascella a Pescara, dove il giovane, in atteggiamento sospetto, ha tentato la fuga gettando per terra un involucro contenente 23 grammi di hashish quando le forze dell'ordine si sono avvicinate per un controllo.

L'arresto è avvenuto nell'ambito dell'operazione Alto Impatto, coordinata dal Prefetto Ferdani, che ha visto il controllo di 188 persone e l'arresto di quattro individui. Oltre al giovane di 22 anni, un cittadino romeno con numerosi precedenti è stato rintracciato in una struttura alberghiera e arrestato in esecuzione di una sentenza di condanna a 11 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione.

Tra gli arrestati anche un cittadino bulgaro di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza in zona Porta Nuova. È emerso che, nonostante fosse destinatario della misura di espulsione, l'uomo aveva fatto illegalmente rientro nel territorio nazionale. Infine, un pescarese di 53 anni è stato arrestato ai domiciliari poiché doveva scontare la pena residua di 1 mese e 9 giorni di reclusione.

L'operazione ha dimostrato l'efficacia delle azioni coordinate per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e individuare soggetti con precedenti penali. La comunità può guardare con fiducia a questi sforzi delle forze dell'ordine per preservare la sicurezza pubblica.