Attacco Informatico: Richieste di Risarcimento alla ASL da Parte di Pazienti Aquilani

Un gruppo di pazienti aquilani sta prendendo misure legali in risposta al grave attacco informatico subito dall'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, che ha comportato il furto dei dati sensibili di numerosi utenti. L'azione legale è guidata dall'avvocato Carlotta Ludovici del foro di L'Aquila, che si appresta a inoltrare atti di costituzione in mora al fine di avanzare richieste di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.

La grave vicenda ha destato preoccupazione anche presso il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Nonostante i dati sensibili trafugati siano stati pubblicati online in una chiara e illegittima violazione della privacy, l'Azienda Sanitaria Locale non ha finora notificato alcuna comunicazione ufficiale in merito all'accaduto, lasciando gli utenti colpiti privi di informazioni cruciali. La mancanza di accesso alla documentazione medica pregressa rende difficile la ricostruzione delle storie cliniche dei pazienti, impedendo loro di confrontare la situazione di salute attuale con quella passata e di garantire prestazioni sanitarie future conformi agli standard.

Il furto di dati altamente sensibili dei pazienti è chiaramente il risultato di una mancata adozione di adeguate misure di protezione dei sistemi informatici a standard elevati. La pubblicazione online di tali dati ha causato danni significativi alle persone coinvolte. Pertanto, ci si attende da parte dell'ente sanitario risposte concrete e azioni atte a mitigare le conseguenze di questo attacco informatico.