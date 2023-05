Attacco hacker a Regione Abruzzo, mail malevole a dipendenti

Ancora problematiche legate a tentativi da parte di hacker di attaccare il sistema informatico della giunta regionale abruzzese.

I dipendenti della Regione Abruzzo si sono visti recapitare messaggi di posta elettronica provenienti dall'indirizzo 'Amministrazione di Sistema'.

In una nota interna dal titolo 'mail malevole' inviata ai circa 1.500 dipendenti, i sistemi informatici regionali informano che sono arrivate e stanno arrivando "mail strane con l'intento di rubare le credenziali di accesso ai sistemi". I dirigenti regionali ed i tecnici informatici invitano a cestinare le mail senza cliccare su alcun link in esse contenuto e raccomandano "nel caso in cui abbiate erroneamente cliccato sul link siete pregati di informare immediatamente la assistenza informatica".

Da mesi i pirati hanno puntato gli enti pubblici regionali. I tentativi sono stati finora respinti con la conseguenza comunque di problematiche, eccezion fatta per la Asl provinciale dell'Aquila il cui sistema è stato messo fuori uso da un attacco sferrato il 3 maggio scorso che ha paralizzato servizi e prestazioni. E che vede vertici dirigenziali e tecnici riuniti in una task force in prima linea nella affannosa ma ancora improduttiva ricerca di tornare alla normalità.