Atterraggio in Emergenza per un Volo Ryanair a Pescara: Momenti di Tensione e Ritardi nei Voli Succe

"Guasto al Sistema Idraulico durante l'Avvicinamento: Nessun Ferito, ma Ryanair Sostituisce il Velivolo e Ritardi nel Programma dei Voli"

Sabato mattina, un volo della compagnia low-cost Ryanair ha vissuto momenti di tensione durante un atterraggio di emergenza all'aeroporto d'Abruzzo, a Pescara, a causa di un guasto al sistema idraulico sulle ali. La procedura di emergenza ha visto i vigili del fuoco mobilitarsi lungo la pista mentre l'aereo, proveniente da Catania, è riuscito a fermarsi solo alla fine della corsa.

Nonostante la paura tra i passeggeri a bordo, fortunatamente, non ci sono stati feriti né danni riportati. Tuttavia, il guasto ha causato ritardi nei voli successivi, in quanto il velivolo è stato immobilizzato per le necessarie riparazioni tecniche. Ryanair ha dovuto far giungere un aereo sostitutivo da Venezia, comportando slittamenti degli orari dei voli previsti anche per la giornata successiva.

Il Boeing incidentato è stato lasciato nel piazzale in attesa dell'intervento dei meccanici della compagnia, giunti con un volo privato per esaminare e risolvere l'anomalia tecnica riscontrata durante il volo da Catania.

Sebbene la situazione sia stata gestita senza la necessità di interventi dei vigili del fuoco durante l'atterraggio, l'evento ha richiesto una mobilitazione precauzionale per garantire la massima sicurezza.

La società pubblica di gestione dello scalo aereo, Saga, ha scelto al momento di non rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito all'incidente, considerando che non sono stati segnalati danni e che tutto si è risolto positivamente.