Aumento dei Costi per Badanti e Colf: Un Salasso per le Famiglie Italiane

I costi per badanti e colf stanno crescendo, infliggendo un duro colpo alle tasche delle famiglie italiane. Il "Report Family (Net) Work," presentato alla Camera da Assindatcolf e dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro, rivela un aumento significativo dei costi nei primi sette mesi dell'anno. In particolare, il costo per una badante dedicata all'assistenza agli anziani è aumentato di circa 80 euro al mese, portando la spesa media per l'assistenza agli anziani da 1.146 a 1.224 euro al mese.

Questo aumento dei costi si estende a tutti i servizi dei collaboratori domestici, con un aumento medio di 58 euro. Il settore delle baby-sitter ha subito il maggior aumento, con un incremento di 112 euro nei loro stipendi nel primo semestre del 2023, portando la retribuzione media da 747 a 859 euro al mese. Le colf hanno visto un aumento più modesto di 15 euro al mese, passando da 546 a 561 euro mensili nello stesso periodo.

Questi aumenti rappresentano una sfida finanziaria per le famiglie che hanno bisogno di assistenza domestica e stanno spingendo gli esperti a richiedere una regolamentazione più chiara. Il presidente dell'Associazione, Andrea Zini, ha sottolineato la necessità di modificare la fiscalità introducendo la deduzione totale dei costi sostenuti dai datori di lavoro per colf, badanti e baby-sitter.

I dati di Assindatcolf evidenziano che la maggior parte dell'occupazione dipendente irregolare in Italia si concentra nelle collaborazioni domestiche, rappresentando il 35,6% del totale. Questo dato è significativo considerando che il settore rappresenta solo il 7,8% dell'occupazione totale dell'economia. Zini ha anche sottolineato l'importanza di un assegno unico più sostanzioso e l'arrivo tempestivo della Prestazione Universale per la Non Autosufficienza per sostenere le famiglie.

Inoltre, l'età media dei collaboratori domestici sta aumentando, con una crescente necessità di assistenza nei prossimi anni. Negli ultimi dieci anni, la percentuale di collaboratori con più di 50 anni è aumentata dal 34,6% nel 2013 al 52% nel 2022. Nel caso delle badanti, questa percentuale raggiunge addirittura il 62,2%, e tra di loro, il 26,7% ha più di 60 anni, mentre solo il 16% ha meno di 40 anni.