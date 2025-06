Maxi operazione antidroga dei Carabinieri, 12 arresti e 423 kg di stupefacenti sequestrati

Un'operazione interforze ha sgominato un'organizzazione criminale albanese dedita al traffico di cocaina, marijuana ed eroina, con ramificazioni in Abruzzo, Lombardia e Albania.

Una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara ha portato all'arresto di 12 persone e al sequestro di oltre 423 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L'inchiesta, avviata nel gennaio 2024 e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dell'Aquila, ha smantellato un'organizzazione criminale albanese dedita al traffico illecito di cocaina, marijuana, eroina e una particolare varietà di cannabis denominata "amnesia".

Il gruppo operava principalmente in Abruzzo, con base a Montesilvano e Città Sant'Angelo, ma aveva diramazioni anche in Lombardia, nelle province di Milano, Brescia e Varese, e in Albania. La rete criminale si occupava di tutte le fasi del traffico: dall'acquisizione alla produzione, fino alla distribuzione sul mercato illecito. In particolare, la cocaina veniva importata dalla Lombardia tramite furgoni a noleggio, mentre la marijuana veniva coltivata in un capannone industriale a Piadena Drizzona (Cremona), adibito a serra per la coltivazione e preparazione della sostanza.

Durante le indagini, è emerso l'uso da parte degli indagati di comunicazioni criptate e forme di dialogo non verbale, come gesti e immagini mostrate su dispositivi mobili, per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Questa strategia evidenzia la consapevolezza degli arrestati riguardo alle tecniche investigative in uso.

L'operazione ha avuto origine dall'analisi di un canale di approvvigionamento individuato durante l'operazione "Kirivò", che aveva colpito un'associazione di stampo mafioso operante nel quartiere Rancitelli di Pescara, noto anche come "Ferro di Cavallo". Questo precedente ha fornito agli inquirenti le informazioni necessarie per approfondire le indagini e identificare le nuove figure coinvolte nel traffico di stupefacenti.

Oltre agli arresti, sono stati sequestrati 421 chilogrammi di marijuana e 2 chilogrammi di cocaina, confermando la portata e l'efficienza dell'organizzazione smantellata. Le indagini hanno anche rivelato che il gruppo criminale intratteneva rapporti con altre organizzazioni, come quella di Rancitelli, utilizzando questi legami per espandere il proprio raggio d'azione e gestire le attività illecite in modo più efficiente.

Questa operazione rappresenta un significativo successo per le forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di stupefacenti e dimostra l'importanza della collaborazione tra diverse agenzie e territori nella lotta alla criminalità organizzata. Il coordinamento tra la Direzione Distrettuale Antimafia e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara ha permesso di ottenere risultati concreti e di smantellare una rete criminale ben strutturata e ramificata.

Le indagini proseguono per identificare eventuali altri membri dell'organizzazione e per recuperare ulteriori prove che possano contribuire a garantire la giustizia e a prevenire future attività illecite nel territorio.