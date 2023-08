Auto della Moglie del Sindaco Si Sfrena e Finisce nel Fiume: Intervento dei Vigili del Fuoco

Un incidente inaspettato ha scosso la tranquillità di Isola del Gran Sasso, con un'auto che ha preso vita propria e si è diretta verso il fiume. La vettura coinvolta appartiene alla moglie del sindaco della piccola località in provincia di Teramo, ma fortunatamente non c'erano passeggeri a bordo e nessun ferito è stato riportato.

L'episodio ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i quali sono riusciti a recuperare l'auto dalle acque del fiume. La Fiat 500L era stata regolarmente parcheggiata nel cortile della propria residenza, ma improvvisamente si è messa in movimento da sola. Ha percorso una certa distanza a una velocità sempre crescente, finché non è piombata in una pozza d'acqua creata da una briglia lungo il corso del fiume Mavone.

La vettura è finita completamente sott'acqua, complicando l'operazione di recupero. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono entrati in azione, ancorando fasce in poliestere all'auto per consentire il sollevamento con un'autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo. Dopo aver completato questa delicata operazione, il veicolo incidentato è stato riportato sulla strada e successivamente recuperato da un carroattrezzi.

L'incidente ha destato preoccupazione all'interno della comunità locale, soprattutto considerando la connessione con la moglie del sindaco. Tuttavia, grazie all'efficace intervento dei vigili del fuoco, l'auto è stata recuperata senza danni ulteriori e senza causare feriti. L'episodio rimane al centro dell'attenzione mentre vengono esaminate le cause che hanno portato a questa straordinaria catena di eventi.