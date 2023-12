Automobilista Scopre Skimmer al Distributore di Benzina: Avviso per Tutelare il Conto Corrente

Una truffa che minaccia di prosciugare i conti correnti ha colpito un distributore di benzina, dove un attento automobilista ha scoperto un sofisticato dispositivo per clonare bancomat e carte di credito. La segnalazione è stata fatta attraverso un video pubblicato sui social, al fine di mettere in guardia altri utenti dai pericoli legati al bancomat clonato.

Lo strumento in questione è uno skimmer bancomat, un dispositivo malevolo progettato per rubare informazioni sensibili dalle carte di credito durante le transazioni. L'automobilista, cliente abituale del distributore, ha notato una sottile differenza nei sistemi rispetto al solito, attirando la sua attenzione sulla presenza del dispositivo fraudolento.

Lo skimmer è solitamente collocato sopra il lettore originale dello sportello ATM o, nel caso specifico, sulla colonnina self-service di pagamento della stazione di servizio. La vittima, ignara della presenza del lettore aggiuntivo, inserisce la sua carta senza sospetti, consentendo al dispositivo di clonare le informazioni.

Alcuni skimmer possono anche integrare dispositivi aggiuntivi, come sensori o piccole videocamere, per catturare il PIN inserito dalla vittima. Alcuni truffatori vanno oltre, utilizzando tastiere finte per registrare il codice PIN e inviarlo al malintenzionato.

La denuncia dell'automobilista attraverso i social media serve come avvertimento a tutti coloro che utilizzano i servizi self-service dei distributori di benzina. La scoperta sottolinea l'importanza di vigilare attentamente sui propri strumenti di pagamento e di essere consapevoli dei rischi associati al bancomat clonato.