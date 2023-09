Baby Gang e Bullismo, Carcere per i Genitori e Stretta sui Cellulari

Il governo si prepara a una serie di azioni decise per contrastare la proliferazione delle baby gang, con misure che potrebbero portare al carcere per i genitori e restrizioni sull'uso dei cellulari da parte dei minori. Giovedì alle 12:30, il Consiglio dei Ministri discuterà queste proposte, che mirano anche a limitare l'accesso dei giovani a siti porno.

Tra le misure previste, c'è la possibilità di infliggere una pena fino a due anni di carcere ai genitori che non assicurano che i loro figli frequentino regolarmente la scuola obbligatoria. Il questore avrà il compito di emettere un avviso orale anche ai minori coinvolti in attività criminali, mentre l'uso dei cellulari potrebbe essere vietato per alcuni giovani delinquenti.

Queste misure stringenti arrivano in seguito agli eventi recenti verificatisi a Palermo e Caivano e potrebbero comportare modifiche in alcuni casi al codice penale, al fine di garantire una maggiore protezione per le vittime di reati telematici. Inoltre, la nuova normativa prevede restrizioni sull'accesso dei minori ai siti porno, in un momento in cui la Camera dei Deputati ha appena dato il via libera a una proposta di legge bipartisan per contrastare il bullismo e il cyberbullismo.