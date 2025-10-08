Bimba di 4 anni cade dal tavolo: lotta tra la vita e la morte a Roma

Grave incidente domestico a Sulmona: la piccola, caduta dal tavolo di cucina, è stata trasferita d’urgenza al Bambino Gesù per un’emorragia cerebrale.

Attimi di terrore e angoscia a Sulmona per una grave caduta domestica che ha coinvolto una bambina di 4 anni, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bambino Gesù di Roma. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, all’interno dell’abitazione di famiglia, e ha richiesto un trasferimento urgente nella capitale a causa delle gravi conseguenze neurologiche riportate.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava sul tavolo della cucina durante l’ora di cena, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitata battendo violentemente la testa. I genitori, resisi subito conto della gravità della situazione, l’hanno accompagnata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, dove i medici, dopo i primi esami, hanno riscontrato nausea e vomito, sintomi compatibili con un trauma cranico.

Gli specialisti hanno immediatamente disposto il trasferimento presso il centro pediatrico d’eccellenza del Bambino Gesù per un monitoraggio continuo. Le indagini cliniche hanno evidenziato la presenza di una emorragia cerebrale conseguente alla caduta, motivo per cui la bambina è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove resta sotto stretta osservazione.

Le condizioni della piccola sono considerate gravi, ma stabili. La prognosi resta riservata in attesa dell’evoluzione del quadro neurologico nelle prossime ore.

Il referto medico è stato trasmesso alla Polizia di Sulmona, che ha avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente domestico. Non si esclude che la caduta sia avvenuta accidentalmente mentre la bambina giocava o tentava di scendere dal tavolo.