Blitz notturno a Montesilvano: scoperta mini centrale di spaccio in casa

Operazione delle fiamme gialle porta alla scoperta di una postazione completa per il confezionamento di sostanze stupefacenti, con sequestro di droga e strumenti di pesatura.

Un 37enne residente a Montesilvano è stato sottoposto agli obblighi di dimora dopo l’intervento della Guardia di Finanza, che nella sua abitazione ha individuato una piccola ma strutturata area destinata alla preparazione e alla suddivisione di marijuana e hashish. Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato complessivamente 242 grammi di sostanze stupefacenti – 164 grammi di marijuana e 78 grammi di hashish – oltre a due bilancini di precisione, strumenti ritenuti fondamentali per il confezionamento delle dosi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la perquisizione è scattata dopo una serie di appostamenti svolti nei pressi dell’abitazione, dove erano stati notati movimenti ritenuti sospetti. In uno degli episodi monitorati, l’uomo era stato visto salire su un’auto e scendere dopo pochi istanti; il conducente del veicolo, fermato per un controllo, è stato trovato con tre grammi di hashish, che secondo le ipotesi degli inquirenti potrebbero essere stati acquistati poco prima.

La successiva attività di verifica ha portato all’ispezione dell’appartamento, conclusa con il sequestro del materiale rinvenuto e l’adozione della misura cautelare nei confronti del 37enne. Le indagini proseguono per chiarire l’eventuale presenza di una rete di contatti e il volume dello spaccio nella zona.