CPGA Karate: nuove cinture nere FIJLKAM

Domenica 21 Dicembre si sono svolti ad Ortona (CH), sotto l’egida della Fijlkam - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, gli esami regionali di graduazione di Karate per il 1°, 2° e 3°; un appuntamento di grande rilievo che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di ogni karateka.

Una giornata intensa, carica di emozione, sacrificio e soddisfazione, che ha premiato anni di lavoro costante sul tatami.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano-Karate ha presentato Loredana Cupini e Giamberardini Fabio che si sono laureati cinture nere 2° Dan con una nota di merito espressa dal Presidente del Comitato Regionale Emilio Ermano il quale ha sottolineato l’importanza dell’attività sportiva per il benessere della persona indicando Loredana e Fabio come esempi da ammirare.

Nello stesso contesto è stato insignito del premio di atleta talentuoso Federico Arnone per i suoi risultati a livello nazionale nelle competizioni federali di categoria.

Grande soddisfazione per il Maestro Benedetto Arnone che li ha accompagnati in questo importante passaggio che segna per gli allievi l'ingresso tra gli "esperti" di questa disciplina.