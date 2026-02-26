Bus cancellati, esplode la protesta: Isernia-Pescara sempre più isolata

Dopo la soppressione delle corse feriali e festive, cittadini e studenti lanciano una raccolta firme per chiedere alla Regione Molise il ripristino immediato dei collegamenti diretti

Scoppia la mobilitazione contro la soppressione delle corse autobus sulla tratta Isernia-Pescara. Una petizione online promossa su change.org chiede alla Regione Molise di intervenire per ripristinare i collegamenti diretti, in particolare la corsa domenicale, ritenuta fondamentale per studenti e pendolari.

Dal 1° dicembre 2025, l’Atm, azienda di trasporto pubblico molisana, ha eliminato le corse feriali Isernia-Pescara delle 14:30 e Pescara-Isernia delle 18:30, oltre alle uniche corse festive disponibili: quella delle 17:30 da Isernia e delle 21:00 da Pescara. Una decisione che, secondo i promotori, rischia di accentuare l’isolamento di un territorio già penalizzato dall’assenza di collegamenti ferroviari diretti con la costa adriatica.

Particolarmente contestata è la cancellazione dell’unico servizio domenicale, considerato essenziale per chi rientra dopo il fine settimana o deve raggiungere le sedi universitarie di Pescara-Chieti. Le nuove tratte feriali Isernia-Termoli (14:20) e Termoli-Isernia (14:30), pur garantendo l’accesso alla costa, obbligano a coincidenze non sempre agevoli, con tempi di percorrenza più lunghi e ulteriori costi.

Il collegamento diretto con Pescara era stato attivato circa trent’anni fa dopo una lunga mobilitazione di studenti fuori sede e lavoratori, costretti in precedenza a cambi complessi lungo la SS16, spesso in condizioni di sicurezza precarie. Oggi la linea serve non solo il capoluogo pentro ma anche diversi centri lungo la Trignina, rappresentando un’infrastruttura strategica per l’intera area interna.

Secondo i firmatari, la soppressione delle corse compromette l’accesso a istruzione, lavoro e servizi essenziali, limitando le opportunità economiche e sociali della provincia di Isernia. Il potenziamento su Termoli, sostengono, non può sostituire un collegamento diretto, soprattutto per anziani e persone con difficoltà negli spostamenti.