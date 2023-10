Calci, Pugni e Morsi contro il Medico del 118 che Doveva Prestargli Soccorso

Una notte che si trasforma in un incubo: un medico del 118 è stato brutalmente aggredito durante un intervento di soccorso urgente in un'abitazione di Villa Rosa, Martinsicuro, provincia di Teramo. L'episodio ha scosso la comunità e riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario durante l'espletamento del proprio dovere.

Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte, quando l'equipaggio del 118 è stato chiamato da una preoccupata madre. La donna, visibilmente angosciata al telefono, ha segnalato che suo figlio versava in uno stato di forte agitazione. Il medico, nonostante il rischio, è entrato nell'abitazione per prestare soccorso. Tuttavia, una volta all'interno, è stato violentemente colpito da un pugno lanciato dal giovane in preda all'agitazione. L'aggressore ha poi continuato l'attacco, sferrando calci, pugni e morsi al medico del 118.

Nel frattempo, la porta d'ingresso si è chiusa alle spalle dell'equipaggio, impedendo agli altri membri della squadra medica della postazione del 118 di Giulianova di intervenire prontamente per proteggere il loro collega. Nonostante le difficoltà, il medico è riuscito a contenere la furia dell'aggressore, che ha poi rivolto la sua violenza anche contro l'infermiere e l'autista presenti. Tutti e tre i membri dell'equipaggio sono stati successivamente medicati in pronto soccorso per le lesioni subite. Fortunatamente, le ferite sono state giudicate guaribili entro 15 giorni.

Il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha commentato l'accaduto affermando che non si tratta purtroppo del primo episodio di aggressione nei confronti del personale sanitario durante l'adempimento dei propri doveri. Questi episodi, ha sottolineato, sono motivo di preoccupazione e richiedono un impegno costante nella ricerca di soluzioni atte a garantire la sicurezza del personale medico. Di Giosia ha espresso solidarietà all'equipaggio del 118 e augurato una pronta guarigione al medico e ai suoi colleghi.