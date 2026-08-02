Caldo africano senza tregua: sole dominante, ma temporali improvvisi minacciano diverse regioni ital

L'anticiclone africano continuerà a dominare sull'Italia, con temperature elevate e tempo stabile, ma non mancheranno temporali pomeridiani soprattutto sulle aree montuose.

La prima settimana di agosto sarà caratterizzata da un quadro meteorologico dominato dall'anticiclone subtropicale, che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e temperature ben superiori alle medie stagionali su gran parte dell'Italia. Il caldo intenso accompagnerà il Paese ancora per diversi giorni, anche se nelle ore pomeridiane e serali non mancheranno episodi di instabilità, soprattutto lungo i rilievi alpini e appenninici.

L'attuale configurazione atmosferica vede una vasta saccatura estendersi tra il Mar di Norvegia, la Scozia e l'Irlanda, favorendo la discesa di correnti più fresche verso l'Atlantico. Questo movimento alimenta, sul lato opposto, la risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, che interessano la Penisola Iberica, la Francia meridionale, l'Italia e gran parte dei Balcani. Secondo gli ultimi modelli previsionali, questa situazione non subirà cambiamenti significativi nel breve periodo, prolungando la fase di forte stabilità atmosferica.

Lunedì il cielo si presenterà in prevalenza sereno su quasi tutto il Paese. Al Nord, tuttavia, nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandinate. Alcuni fenomeni potrebbero sconfinare sulla pianura piemontese e sull'alta pianura veneta. Al Centro continuerà a prevalere il sole, con qualche rovescio pomeridiano lungo l'Appennino, mentre al Sud saranno possibili soltanto isolati piovaschi sulle aree montuose della dorsale appenninica.

Nella giornata di martedì il quadro resterà sostanzialmente invariato. Le ore mattutine saranno soleggiate ovunque, mentre nel pomeriggio torneranno a formarsi isolati temporali sulle aree alpine. Qualche fenomeno interesserà anche l'Appennino centrale, in particolare tra Lazio e Abruzzo, e i rilievi di Calabria e Sicilia. Le temperature resteranno elevate, con valori stabili o in lieve aumento.

Anche mercoledì l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile sulla maggior parte della Penisola. Le uniche eccezioni saranno rappresentate dai consueti temporali di calore che potranno interessare le Alpi centro-orientali, le zone montuose del Centro Italia e alcuni tratti dell'Appennino meridionale, dove i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi.

Per giovedì è attesa un'ulteriore lieve intensificazione del caldo. Le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente soleggiate, con soltanto qualche modesto annuvolamento pomeridiano sulle aree montuose del Centro e una limitata instabilità sulle Alpi orientali. Al Sud il tempo si manterrà stabile e completamente soleggiato.

Tra venerdì e il weekend non sono previsti cambiamenti sostanziali. L'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico, mantenendo cieli sereni e temperature molto elevate su gran parte del Paese. Rimane tuttavia da monitorare l'evoluzione sulle regioni settentrionali, dove l'instabilità pomeridiana potrebbe intensificarsi con temporali più diffusi sulle Alpi e sulle Prealpi, localmente in estensione anche verso alcuni settori di pianura.

Gli esperti raccomandano particolare prudenza nelle ore più calde della giornata, soprattutto nelle grandi città e nelle aree interne, dove le temperature potranno raggiungere e localmente superare i 38 gradi, mentre i temporali pomeridiani potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate nelle zone montuose del Nord Italia.