Caldo anomalo nel weekend, ma da domenica arrivano forti temporali

L’anticiclone africano garantisce sole e temperature estive, ma una perturbazione nord-atlantica porterà piogge e rovesci intensi tra domenica e lunedì.

Il weekend in arrivo sarà caratterizzato da un clima ancora estivo, con cieli prevalentemente sereni e temperature sopra la media, ma non mancheranno i primi segnali di un imminente peggioramento. L’anticiclone africano, che ha dominato le ultime settimane portando valori record anche oltre i 40°C in alcune zone della Spagna, continuerà a interessare l’Italia almeno fino a domenica.

Nel frattempo, sul settore nord-atlantico si sta approfondendo una saccatura che, nelle prossime 48 ore, si sposterà gradualmente verso l’Europa occidentale, determinando un lento ma progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche anche sulla nostra penisola.

Sabato sarà una giornata in gran parte stabile: al Nord avremo sole e solo lievi velature, con possibili temporali isolati in serata sull’arco alpino occidentale tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al Centro e al Sud il tempo rimarrà soleggiato, con massime che toccheranno i 32°C al Nord e i 33/34°C al Centro-Sud. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti sud-orientali, con mari per lo più calmi, localmente mossi sui canali.

Domenica, invece, si noteranno i primi segnali del cambiamento. Al Nord nubi in aumento interesseranno il Piemonte e la Valle d’Aosta, con rovesci e temporali in intensificazione nel corso della giornata, che si estenderanno fino alla Lombardia e alla pianura padana centro-settentrionale. In nottata i fenomeni diventeranno più forti, specie tra Nord-Ovest e Lombardia. Al Centro la situazione resterà stabile per gran parte del giorno, ma in serata la Toscana sarà raggiunta dalle prime precipitazioni, con possibili temporali nella notte. Al Sud il tempo rimarrà soleggiato, con punte fino a 34/35°C, specie tra Puglia, Sicilia e Calabria. I venti si rinforzeranno ulteriormente dai quadranti meridionali, mentre i mari diventeranno mossi o molto mossi sul versante occidentale.

Il quadro generale annuncia dunque un fine settimana ancora all’insegna di sole e caldo anomalo, ma già a partire dalla notte tra domenica e lunedì si entrerà in una nuova fase di maltempo, con piogge diffuse e temporali anche di forte intensità, in particolare sulle regioni settentrionali.

Un inizio di settimana che segnerà quindi la prima vera svolta autunnale, con conseguenze significative sul fronte delle temperature e della stabilità atmosferica.