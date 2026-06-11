Caldo estremo in Abruzzo, stop al lavoro sotto il sole: ecco gli orari

Ordinanza regionale fino al 31 agosto: divieto dalle 12.30 alle 16 nei giorni ad alto rischio per agricoltura, florovivaismo, edilizia e attività affini.

In Abruzzo scatta lo stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato un’ordinanza per tutelare i lavoratori esposti in modo prolungato al sole e alle alte temperature, in particolare nei settori più esposti al rischio climatico.

Il provvedimento, adottato con gli assessori Nicoletta Verì per la Salute, Tiziana Magnacca per il Lavoro ed Emanuele Imprudente per l’Agricoltura, sarà valido fino al 31 agosto. Nelle giornate considerate a rischio elevato, sarà vietato lavorare sotto il sole dalle 12.30 alle 16 sull’intero territorio regionale.

L’ordinanza riguarda soprattutto il settore agricolo, quello florovivaistico, i cantieri edili e le attività affini, cioè tutte quelle lavorazioni che comportano una prolungata esposizione diretta ai raggi solari. Il divieto scatterà però solo nei giorni in cui la mappa del rischio indicherà un livello classificato come “alto” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

Restano validi eventuali accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, purché prevedano misure migliorative per la tutela della salute dei lavoratori e non siano in contrasto con quanto stabilito dalla Regione. L’obiettivo è ridurre i rischi legati a colpi di calore, disidratazione e malori durante le ore centrali della giornata.

Sono previste alcune eccezioni. Le prescrizioni non si applicano a pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e relativi appaltatori quando si tratta di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità. Anche in questi casi, tuttavia, dovranno essere adottate misure organizzative e operative adeguate per limitare l’esposizione dei lavoratori alle temperature più elevate.

Il provvedimento arriva in una fase in cui l’aumento delle temperature estive impone una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro, soprattutto per chi opera all’esterno e non può evitare l’esposizione diretta al sole.