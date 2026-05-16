Naruto torna a colori: la nuova edizione che cambia tutta la collezione

Planet Manga porta in fumetteria l’intera saga di Masashi Kishimoto in versione colorata, con 72 volumi, uscita serrata e bundle di lancio speciale iniziale.

Naruto si prepara a tornare sugli scaffali italiani con una veste pensata per parlare sia ai lettori storici sia ai nuovi collezionisti. Planet Manga ha infatti annunciato Naruto Color New Edition, una nuova pubblicazione interamente a colori dedicata al celebre manga di Masashi Kishimoto.

Non si tratta di un’operazione parziale o celebrativa limitata ad alcuni capitoli: il progetto prevede la riproposta completa dei 72 volumi che compongono la serie originale. Una scelta che punta a offrire una lettura diversa rispetto alla classica edizione in bianco e nero, valorizzando combattimenti, ambientazioni e momenti iconici dell’opera attraverso una resa cromatica integrale.

Il debutto è previsto per il 9 luglio 2026. Per l’occasione, l’editore ha programmato anche un bundle speciale con i primi due volumi al prezzo promozionale di 10 euro. Successivamente, ogni albo sarà venduto singolarmente a 7,90 euro. Secondo le informazioni diffuse, il primo volume sarà composto da 192 pagine, in formato 12x17,5 cm, con rilegatura brossurata.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il ritmo di pubblicazione. La collana avrà infatti una cadenza molto ravvicinata, con nuove uscite previste a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Dopo il lancio, il terzo volume arriverà il 19 luglio, mentre il quarto è indicato per il 23 luglio, avviando così una programmazione pensata per completare la raccolta in tempi contenuti.

In passato Naruto Color era già arrivato in Italia attraverso iniziative legate principalmente al circuito delle edicole. Questa nuova proposta, invece, punta direttamente sulla fumetteria, con l’obiettivo di diventare una versione di riferimento per chi desidera rileggere l’avventura di Naruto Uzumaki in una forma più visiva e da collezione.

Per i fan della Foglia, la sfida sarà seguire il calendario delle uscite. Ma per chi aspettava da tempo un’edizione completa e colorata, questa nuova pubblicazione rappresenta una delle novità manga più attese dell’estate.