Caldo record in Abruzzo: Pescara sfiora i 38 gradi con bollino arancione attivo

Le temperature oltre i 37 gradi causano allerta sanitaria con bollino arancione a Pescara e altre zone dell’Abruzzo nei prossimi giorni.

L’Abruzzo affronta una nuova ondata di calore intenso, con temperature che raggiungono livelli critici e mettono in allerta la popolazione. Nella mattinata odierna, i termometri hanno superato i 37 gradi in diverse località, confermando un clima da record per la regione. Secondo i dati forniti dall’associazione Caput Frigoris, la città dell’Aquila ha toccato i 37,3°C nella zona di Monticchio. Seguono Castiglione a Casauria, in provincia di Pescara, con 35,9°C, e altre località come Bussi sul Tirino e Introdacqua che hanno registrato temperature superiori ai 35 gradi.

Nelle prossime 48 ore, la città di Pescara sarà contrassegnata dal cosiddetto bollino arancione emesso dal Ministero della Salute, un livello di allerta che segnala come le condizioni meteorologiche possano avere ripercussioni negative sulla salute pubblica, soprattutto per le categorie più fragili come anziani e bambini. Tale bollino indica la necessità di adottare precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Le previsioni de ilmeteo24ore.it segnalano per oggi un cielo generalmente sereno, con possibili annuvolamenti pomeridiani soprattutto nelle aree montane, ma senza precipitazioni significative. L’afa risulta in aumento soprattutto lungo la fascia costiera, accompagnata da valori termici elevati anche nell’Aquilano, in Valle Peligna, Val di Sangro e Val Pescara. In queste zone si attendono picchi di temperatura che potrebbero superare i 38°C. Sulle coste, invece, le temperature risultano leggermente più contenute, ma l’elevato tasso di umidità contribuisce a un caldo afoso e fastidioso.

Per la giornata di giovedì non sono previste variazioni significative rispetto all’attuale situazione meteorologica, con mantenimento di condizioni calde e umide su gran parte del territorio abruzzese. Le autorità raccomandano quindi di mantenere elevata l’attenzione, seguendo le indicazioni sanitarie per limitare i rischi associati a queste ondate di calore.

L’ondata di calore in Abruzzo segue un trend già osservato nel resto del Paese, che negli ultimi anni ha visto un incremento delle temperature estive record, con conseguenze sulla salute pubblica e sull’ambiente. Le amministrazioni locali e il sistema sanitario stanno intensificando le misure di prevenzione per far fronte a queste situazioni, sottolineando l’importanza di rimanere idratati e di evitare esposizioni prolungate nelle ore più calde.