Carburante a Spese del Comune: Dipendente Indagato per Utilizzo Indebito delle Carte Carburanti

Un dipendente comunale è stato scoperto ad utilizzare in modo improprio le carte carburante del Comune de L'Aquila per rifornire la propria auto personale. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) del Gruppo forestale di L’Aquila, hanno rivelato un pattern di comportamento sospetto: tredici rifornimenti, ciascuno di 40 euro, sempre nello stesso distributore in via Gran Sasso.

L'indagato, un uomo di 36 anni identificato come B.L., è stato individuato grazie all'uso delle microcamere installate dagli investigatori per sorvegliare l'impianto di distribuzione carburanti. Le carte carburante, invece, erano associate a veicoli dismessi dal parco auto comunale da diversi mesi.

La Procura ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti del dipendente, che ha collaborato consegnando le due carte carburante utilizzate. Le auto coinvolte sono state sottoposte a sequestro per confrontarle con le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Secondo quanto comunicato dai carabinieri, i rifornimenti avvenivano in orari in cui il titolare dell’impianto era assente e senza sistema di video sorveglianza autonomo, circostanza che potrebbe aver spinto l'indagato a commettere l'illecito. Tuttavia, l'uso delle microcamere ha consentito di scoprire l'attività fraudolenta.

L'uso indebito delle carte carburante è stato possibile grazie alle schede associate a veicoli non più in carico al Comune, un dettaglio che ha sollevato sospetti tra i dirigenti comunali e ha avviato una verifica interna che ha portato alla denuncia alle autorità competenti.