Carburanti giù, ma per quanto? Taglio accise fa scendere i prezzi subito

Effetti immediati del decreto sui carburanti con riduzioni fino a 15 centesimi al litro, mentre resta l’incognita dei mercati internazionali e della durata delle misure

Si registrano i primi effetti concreti del taglio delle accise sui carburanti, entrato in vigore nelle ultime ore con un decreto del Governo. I dati aggiornati evidenziano una diminuzione sensibile dei prezzi alla pompa, con ribassi che si aggirano tra i 14 e i 15 centesimi al litro.

Secondo le rilevazioni elaborate su base nazionale, il prezzo medio del gasolio self service è sceso a 1,978 euro al litro, rispetto ai 2,123 euro registrati il giorno precedente. Anche la benzina mostra un calo significativo, attestandosi a 1,734 euro al litro, contro gli 1,885 euro precedenti.

Riduzioni analoghe si osservano anche lungo la rete autostradale, dove il gasolio self passa a circa 2,048 euro al litro e la benzina a 1,812 euro, confermando un abbassamento generalizzato dei listini su tutto il territorio.

Le principali compagnie petrolifere, tra cui Eni, Ip, Q8 e Tamoil, hanno rapidamente adeguato i prezzi alle nuove aliquote fiscali, con riduzioni consigliate fino a 24 centesimi al litro per benzina e gasolio e circa 12 centesimi per il Gpl.

Nonostante il calo, resta alta l’attenzione sull’andamento dei mercati petroliferi internazionali, che continuano a mostrare segnali di tensione. Secondo gli analisti, l’aumento delle quotazioni potrebbe in parte annullare i benefici del provvedimento, riducendo nel tempo l’impatto positivo sui consumatori.

Sul tema è intervenuto anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato come la durata del decreto, attualmente fissata in 20 giorni, dipenderà dall’evoluzione del contesto globale. In particolare, eventuali sviluppi legati alla situazione nello Stretto di Hormuz potrebbero influenzare direttamente i prezzi dell’energia e, di conseguenza, le scelte future del Governo.

Il quadro resta quindi in evoluzione: se da un lato il taglio delle accise porta un sollievo immediato per automobilisti e trasportatori, dall’altro le dinamiche internazionali continuano a rappresentare un fattore determinante per la stabilità dei prezzi nel medio periodo.