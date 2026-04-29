Spray al peperoncino a scuola, due giorni dopo resta il giallo sui controlli

Dopo l’evacuazione della media Carducci continuano interrogativi su sicurezza e vigilanza: come è stato possibile senza che nessuno si accorgesse di nulla?

A due giorni dall’episodio che ha portato all’evacuazione della scuola media Carducci dell’Aquila, restano aperti interrogativi che vanno oltre il semplice allarme rientrato. L’emergenza provocata dai lievi malori accusati da studenti e personale — tra tosse, irritazioni alle vie respiratorie e bruciore agli occhi — si è conclusa senza conseguenze gravi, ma il caso continua a far discutere.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, all’origine dell’episodio ci sarebbe stata la possibile diffusione di una sostanza irritante, ritenuta compatibile con spray al peperoncino utilizzato impropriamente all’interno del plesso. Una ricostruzione che, a distanza di 48 ore, continua però a lasciare spazio a un dubbio centrale: com’è stato possibile saturare un bagno o comunque diffondere una sostanza urticante in una scuola senza che nessuno del personale preposto se ne rendesse conto in tempo?

È il punto che alimenta il confronto su controlli, sorveglianza e sicurezza scolastica, soprattutto perché l’episodio si sarebbe verificato in un ambiente frequentato quotidianamente da centinaia di ragazzi. Se da un lato le autorità intervenute hanno escluso situazioni di pericolo e parlato di episodio circoscritto, dall’altro resta il tema della prevenzione e di eventuali falle nei sistemi di vigilanza.

Due giorni dopo, il “giallo” non appare del tutto archiviato. L’evacuazione immediata, l’intervento di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, la sospensione cautelativa delle attività pomeridiane e i controlli effettuati hanno evitato conseguenze peggiori, ma non sciolgono tutti i nodi.

Anzi, col passare delle ore emergono domande ancora più pressanti: come è entrata la sostanza nell’istituto? Dove sarebbe stata utilizzata esattamente? E soprattutto perché nessuno avrebbe percepito prima quanto stava accadendo? Interrogativi che si intrecciano con il tema della responsabilità e con la necessità di evitare che episodi simili possano ripetersi.

La scuola ha rassicurato le famiglie parlando di situazione sotto controllo, ma il caso continua ad alimentare attenzione anche perché, se davvero si è trattato di spray urticante, resta difficile per molti comprendere come un fatto simile possa essersi consumato in un edificio scolastico senza segnali premonitori.

E proprio questo, due giorni dopo, resta il nodo più inquietante della vicenda.