Meteo, maggio cambia volto: piogge in aumento e anticiclone in ritirata

Dopo giorni di stabilità sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche tornano protagoniste: atteso un aumento delle precipitazioni soprattutto al Centro-Nord, con clima più dinamico

L’avvio di maggio segna un cambio di passo nello scenario meteorologico europeo e italiano. L’anticiclone di blocco, che per diversi giorni ha garantito condizioni di tempo stabile e secco sull’Europa occidentale, è destinato progressivamente a indebolirsi, lasciando spazio al ritorno delle correnti atlantiche.

Le proiezioni indicano, tra il 4 e l’11 maggio, un incremento della piovosità, in alcuni casi anche oltre la media stagionale, su gran parte dell’Europa occidentale e del Mediterraneo, con effetti più marcati sull’Italia centro-settentrionale. In queste aree non si escludono episodi di maltempo, soprattutto in presenza di venti umidi meridionali che potrebbero favorire precipitazioni diffuse e persistenti.

Diversa la situazione al Sud, dove la presenza di un promontorio anticiclonico dovrebbe limitare l’arrivo delle perturbazioni, garantendo condizioni più stabili e precipitazioni meno frequenti. Questo assetto determinerà anche un generale aumento delle temperature, più evidente proprio nelle regioni meridionali grazie all’afflusso di correnti più miti.

La tendenza sembra destinata a proseguire anche nella settimana successiva, con un’Italia divisa in due: il Centro-Nord più esposto a fasi instabili, mentre il Sud e l’Europa sud-orientale resteranno più spesso sotto l’influenza di aria calda e secca di origine subtropicale.

Entrando nel dettaglio delle giornate successive, per sabato 9 maggio si prevede al Nord una certa variabilità, con piogge deboli sulle Alpi occidentali e schiarite altrove. Al Centro si alterneranno nubi e aperture, mentre al Sud si segnalano fenomeni più consistenti lungo la dorsale calabra e sulla Sicilia interna.

Per domenica 10 maggio, le condizioni peggioreranno sensibilmente al Nord, con piogge anche intense soprattutto in Liguria e sulle aree alpine, mentre il Centro sarà interessato da precipitazioni diffuse sul versante tirrenico. Il Sud resterà più stabile, con ampie schiarite.

La giornata di lunedì 11 maggio vedrà ancora una certa instabilità al Nord-Est e lungo l’Appennino centrale, mentre il Sud continuerà a beneficiare di condizioni più asciutte. Nei giorni successivi, tra martedì 12 e giovedì 14 maggio, il quadro resterà variabile, con alternanza tra schiarite e nuovi passaggi nuvolosi, soprattutto sulle regioni settentrionali e alpine.

Nel complesso, si profila una fase tipicamente primaverile, caratterizzata da frequenti cambiamenti e da una circolazione atmosferica più dinamica, in grado di alternare momenti di stabilità a nuove incursioni perturbate.