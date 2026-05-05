Asl L’Aquila, prenotazioni Cup via WhatsApp: svolta per gli utenti sordi abruzzesi

Attivo il nuovo canale dedicato alle persone con disabilità uditiva: richieste al numero 392 7747712 con impegnativa e certificazione sanitaria necessaria per accedere al servizio.

La Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila introduce un nuovo servizio pensato per rendere più semplice l’accesso alle prenotazioni sanitarie da parte degli utenti sordi. Da oggi, infatti, le persone con disabilità uditiva certificata potranno prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici attraverso WhatsApp, utilizzando un canale diretto, più immediato e adeguato alle esigenze di chi incontra difficoltà con i tradizionali sistemi telefonici.

Il servizio nasce con l’obiettivo di superare le barriere comunicative e garantire un rapporto più accessibile con il Cup, affiancandosi alle modalità già disponibili: sportelli fisici, call center e piattaforme online. La nuova procedura non sostituisce i canali ordinari, ma amplia le possibilità di accesso alle prestazioni, rafforzando l’attenzione verso una sanità più inclusiva.

Gli utenti potranno inviare la richiesta tramite WhatsApp al numero 392 7747712, allegando l’impegnativa medica in formato Pdf oppure come immagine Jpg o Png. Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. La presa in carico della domanda sarà però subordinata alla presenza e alla certificazione della disabilità uditiva, requisito necessario per utilizzare il nuovo canale dedicato.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il direttore generale della Asl 1, Paolo Costanzi. “Con questo servizio compiamo un passo concreto verso una sanità sempre più accessibile e attenta ai bisogni di tutti”, ha dichiarato. Per Costanzi, l’innovazione non coincide soltanto con la tecnologia, ma con la capacità di rimuovere ostacoli e assicurare pari opportunità di accesso alle cure.

L’attivazione del servizio è stata sostenuta anche dall’associazione Accessibilità & Eventi Deaf Aps-Ets, guidata da Donatella Ruggieri, da tempo impegnata nella promozione dei diritti e dell’inclusione delle persone sorde. “Ringraziamo la Asl 1 per l’attenzione dimostrata”, ha spiegato Ruggieri, auspicando che questa soluzione possa diventare l’avvio di un percorso più ampio e un modello replicabile anche in altri territori.