Caro Spesa: Nasce il Patto Nazionale per Sconti nei Supermercati e Discount in Tutto il Paese

Dal 1 ottobre al 31 dicembre scatterà il "trimestre anti-inflazione" grazie al Patto Nazionale per gli Sconti nei Supermercati e Discount, che verrà siglato il 28 settembre a Palazzo Chigi dal premier Giorgia Meloni e dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme alle associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell'industria del largo consumo. Questa iniziativa prevede la creazione di un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati.

Gli sconti saranno applicati dai supermercati e discount, con sconti che potranno arrivare fino al 10%. Circa trenta aziende, tra cui Esselunga, Conad, Carrefour, Coop, Pam, Lidl, Tigre, Famila, e Decò, hanno aderito all'iniziativa, coinvolgendo circa 25.000 punti vendita in tutto il territorio italiano. La lista completa delle aziende partecipanti sarà disponibile sul sito del ministero. In media, secondo Assoutenti, questo si tradurrà in un risparmio di 155 euro a famiglia ogni trimestre.

Il Patto contro il caro-spesa non coinvolgerà solo i supermercati e la grande distribuzione, ma anche piccoli negozi alimentari, farmacie, parafarmacie e produttori. Le aziende dovranno impegnarsi a ridurre i prezzi di listino, evitando di far ricadere tutto il peso dell'iniziativa sulla distribuzione. Attualmente, aderiscono al patto anche aziende come Barilla, Lavazza, Mutti, Nestlè e Ferrero. Le linee guida e il modulo per l'adesione saranno inviati alle aziende produttrici all'inizio della prossima settimana.

Gli sconti saranno applicati dai singoli distributori, che potranno anche ribassare i prezzi dei prodotti a marchio. La presidenza del Consiglio ha previsto una campagna di pubblicità per diffondere l'iniziativa, e all'esterno dei punti vendita aderenti sarà presente un bollino tricolore. Nel carrello della spesa scontata, non tutti i prodotti subiranno ribassi nella stessa percentuale, ma saranno inclusi alimenti confezionati come carne, pasta, uova, zucchero e farina, così come saponi e farmaci. Per i prodotti freschi come frutta e verdura, soggetti alla volatilità dei prezzi, potrebbero essere previste promozioni settimanali.