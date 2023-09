Caso Piccola Kata, Sviluppi Sempre Più Inquietanti

Il mistero attorno alla scomparsa di Kata, la bambina peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno, continua a infittirsi con nuovi sviluppi investigativi. La procura di Firenze ha notificato un avviso di garanzia a cinque ex occupanti dell'ex hotel Astor, come parte delle indagini in corso.

Questa mossa legale è stata necessaria per condurre specifiche analisi tecniche, ritenute irripetibili, volte a determinare la presenza di materiale biologico o genetico e l'estrazione di possibili profili del DNA da borsoni, trolley e rubinetti presenti nelle stanze dell'hotel. Questi profili genetici saranno quindi confrontati con quello della giovane vittima, Kata.

Tra gli indagati, tre di loro sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre uscivano dall'ex albergo il 10 giugno, proprio il giorno della scomparsa di Kata. Erano in possesso di un borsone e due trolley, le cui dimensioni potrebbero aver consentito di occultare la bambina. È interessante notare che questi stessi trolley e il borsone sono stati utilizzati dagli indagati anche il 17 giugno durante lo sgombero dell'edificio.

Gli altri due indagati sono occupanti di stanze diverse, ma nei bagni delle loro stanze sono state individuate tracce di presunta sostanza ematica l'11 giugno, durante le perquisizioni effettuate il giorno successivo alla scomparsa di Kata.

Le indagini continuano, mentre le autorità cercano di gettare luce sulla misteriosa scomparsa della bambina e raccogliere prove che possano condurre alla sua possibile localizzazione.