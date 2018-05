Centro storico dell'Aquila, De Santis (IDV-Cambiare Insieme): "Basta annunci, ma riflessione seria"

Le difficoltà ed i disagi che incontrano i commercianti del Centro storico della Città sono note ed antiche, ma nemmeno la Giunta in carica è riuscita a dare qualche risposta, nonostante le promesse elettorali.

Ed oggi, purtroppo, assistiamo ad un balletto inutile di annunci da parte dell’Assessore al traffico, Carla Mannetti, di iniziative come la riattivazione del Megaparcheggio di Collemaggio o l’utilizzo del disco orario per rispondere alle esigenze delle attività commerciali, che sono solo di espedienti per prendere tempo.

E’ giunto il momento di una riflessione seria da sviluppare insieme con i commercianti del Centro storico al fine di assumere nell’immediato qualche provvedimento concreto ed utile alla permanenza delle attività commerciali e poi di realizzare un piano organico di rivitalizzazione e di rilancio del Centro, riportandovi uffici, anche comunali, riprendendo la vecchia idea dell’ex Standa, studi professionali, università e, soprattutto, i cittadini.

Non serve illudere i commercianti con idee non mature o non praticabili allo stato, come la riapertura del megaparcheggio quando permane un conflitto irrisolto con la Società che lo gestisce o parlare di zone a disco orario quando gli spazi si riducono per i lavori in corso anche nella zona della villa comunale.

In un momento di difficoltà economica e di fronte a problemi urgenti, sarebbe opportuno fare più atti e delibere e meno annunci e promesse!