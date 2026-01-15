Ciclone in arrivo dal Mediterraneo, rischio maltempo intenso su diverse regioni

Una vasta depressione potrebbe evolvere in ciclone tra Nord Africa e Mediterraneo, con piogge abbondanti, venti forti e possibili criticità soprattutto al Sud.

La situazione meteo per la prossima settimana appare potenzialmente complessa. L’ampia area depressionaria che nel fine settimana si posizionerà sulla Penisola Iberica resterà bloccata nella sua naturale evoluzione verso est dalla presenza di un anticiclone ben strutturato sull’Europa centro-orientale. In assenza di sbocchi verso levante, il sistema di bassa pressione potrebbe intraprendere una traiettoria anomala, muovendosi inizialmente lungo un asse nord-sud e dirigendosi verso il Nord Africa.

Solo nei primi giorni della settimana successiva la depressione sarebbe in grado di piegare nuovamente verso est, ma scorrendo in territorio africano. Successivamente, secondo gli scenari attuali, il sistema potrebbe entrare nel Mediterraneo centrale, tra la Tunisia e le isole maggiori, trovando condizioni favorevoli a una rapida intensificazione.

Le proiezioni modellistiche più recenti indicano che il contatto con le acque ancora relativamente miti del Mediterraneo potrebbe fornire un significativo apporto di energia, favorendo tra lunedì e martedì la possibile nascita di un vero e proprio ciclone mediterraneo. Un’evoluzione che, se confermata, risulterebbe insidiosa per alcune aree del Paese.

Al momento le regioni maggiormente esposte sembrano essere Sicilia, Calabria e Sardegna tirrenica. Su questi territori non si esclude una fase di maltempo severo, con piogge abbondanti, localmente persistenti, soprattutto sui versanti ionici. Il quadro potrebbe essere accompagnato da venti burrascosi, raffiche intense e mareggiate lungo le coste più esposte, con possibili criticità idrogeologiche.

La previsione resta comunque soggetta ad aggiornamenti, vista la distanza temporale e la complessità della dinamica atmosferica. Non è inoltre escluso che, verso la metà della prossima settimana, anche le regioni centro-settentrionali possano risentire in parte degli effetti della circolazione vorticosa, con un aumento dell’instabilità e fenomeni localizzati.