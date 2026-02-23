Esplosione choc a Pineto: banditi fanno saltare bancomat e fuggono

Colpo notturno con la tecnica della “marmotta”: devastati i locali della banca all’angolo tra via Garibaldi e via Roma, indagano i Carabinieri.

Un violento boato nella notte ha scosso il centro di Pineto, dove ignoti hanno fatto esplodere e portato via un bancomat, provocando ingenti danni alla filiale della Bper situata al piano terra di una palazzina tra via Garibaldi e via Roma. L’episodio si è verificato poco dopo le 3 del mattino.

Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno con la cosiddetta “tecnica della marmotta”, modalità che prevede l’introduzione di materiale esplosivo nello sportello automatico per forzarne l’apertura. La detonazione ha mandato in frantumi le vetrate dell’istituto, con frammenti proiettati in strada a diversi metri di distanza.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, che ha verificato l’assenza di danni strutturali all’appartamento sovrastante. All’interno della banca, invece, si sono registrati crolli parziali di controsoffitti, danni ai tramezzi e agli arredi.

I pompieri hanno provveduto alla rimozione degli elementi pericolanti e, attraverso l’utilizzo di un rilevatore portatile, hanno escluso la presenza di residui di gas esplosivo nei locali. Nel frattempo sono scattate le indagini affidate ai Carabinieri delle Compagnie di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto, impegnati nei rilievi tecnici e nell’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il colpo si inserisce in una serie di assalti agli sportelli automatici registrati negli ultimi anni in diverse aree del territorio, con modalità simili e azioni rapide che puntano a colpire durante le ore notturne.