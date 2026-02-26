Processo Prospero, decisione shock: Perugia resta il centro del caso

La Corte d’assise respinge eccezioni e patteggiamento, fissata nuova udienza ad aprile mentre i familiari chiedono chiarezza sulla morte del giovane di Lanciano

Resta a Perugia il procedimento giudiziario legato alla morte di Andrea Prospero, il diciannovenne originario di Lanciano, trovato senza vita nel gennaio 2025 in un bed and breakfast del centro storico del capoluogo umbro. La Corte d’assise ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del giovane romano imputato per istigazione o aiuto al suicidio, confermando che il processo si celebrerà in Umbria.

Nel corso dell’udienza è stata inoltre presentata una nuova richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione. L’istanza, tuttavia, non ha ottenuto il consenso dei pubblici ministeri e non è stata quindi esaminata nel merito dal collegio giudicante. In precedenza, una proposta analoga era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto non congrua la pena prospettata.

Il procedimento è stato aggiornato al 22 aprile, data in cui verranno ascoltati i primi testimoni indicati dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, presente in aula insieme alla sostituta Annamaria Graco. Tra i convocati figurano i familiari della vittima e gli investigatori della polizia che avevano avviato le indagini nei giorni successivi al ritrovamento del corpo.

Respinta anche un’ulteriore richiesta della difesa volta all’esclusione di alcune parti civili. I magistrati hanno ritenuto che l’eventuale condotta contestata debba essere valutata nel luogo in cui si è verificato il decesso, ossia a Perugia, e non a Roma, città di residenza dell’imputato, che non ha partecipato all’udienza. Dagli atti emerge che i due giovani erano in contatto tramite social network nei mesi precedenti alla tragedia.

Il processo proseguirà dunque nel capoluogo umbro, dove si concentrano gli elementi investigativi raccolti e le valutazioni della pubblica accusa.