Anticiclone padrone d’Italia, ma tra nebbie e prime piogge

Settimana stabile sotto l’alta pressione subtropicale: sole diffuso ma con nubi basse e foschie al Centro-Nord, possibili piogge e neve tra weekend e inizio marzo.

La nuova settimana si apre sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale, che consolida condizioni di stabilità atmosferica su gran parte della Penisola. Il sole sarà protagonista in molte regioni, ma non mancheranno nebbie, foschie e nubi basse, in particolare al Centro-Nord e lungo i versanti tirrenici.

Per martedì 24 febbraio al Nord si segnalano nebbie persistenti in Val Padana e addensamenti anche sulla Liguria, con schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 12 e 17 gradi. Al Centro prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nube mattutina sulle coste tirreniche. Situazione analoga al Sud, con valori compresi tra 14 e 18 gradi.

Mercoledì 25 il quadro rimane immutato: al Nord ancora foschie e nubi basse lungo il Po, sole su Alpi e Prealpi. Temperature poco variate. Al Centro cieli soleggiati ma con addensamenti mattutini su litorali adriatici e tirrenici. Sud stabile e luminoso, con punte fino a 19 gradi.

Giovedì 26 persistono condizioni di inversione termica tra alto Tirreno e pianure padane, mentre i rilievi restano soleggiati. Temperature stazionarie su tutto il territorio nazionale.

Da venerdì 27 la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare in modo irregolare. Sabato 28 possibili piogge deboli sulle Alpi occidentali, fenomeni moderati sulla dorsale laziale e prime nevicate sul Gran Sasso. Domenica 1° marzo, avvio della primavera meteorologica, potrebbe presentarsi con ulteriori precipitazioni tra Nordovest, Appennino centrale e settori adriatici, con neve sulle Alpi centrali.

L’alta pressione continuerà a dominare la scena, ma il finale di febbraio lascia intravedere i primi segnali di maggiore variabilità, in un contesto termico ancora generalmente mite per il periodo.