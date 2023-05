Ciclone sui bacini meridionali, prossime ore e domenica con locale forte maltempo

Un nuovo profondo vortice di bassa pressione, un vero e proprio piccolo ciclone risalito dalla Tunisia ha collocato il suo minimo sullo stretto di Sicilia nelle prime ore della mattinata. Attorno al minimo intensi ammassi nuvolosi carichi di pioggia stanno portando numerosi temporali sul Mar di Sardegna, il Tirreno meridionale e parte dello Ionio mentre precipitazioni abbondanti per effetto stau interessano il Piemonte occidentale. Sul resto della Penisola pur in presenza di una nuvolosità diffusa i fenomeni sono più deboli e a carattere intermittente. Da segnalare anche una forte ventilazione ciclonica con raffiche sul basso Tirreno e lo Ionio fino a 100km/h. Ben poco cambierà nelle prossime ore dato che il minimo si sposterà solo leggermente verso la Sicilia mentre nel corso della prossima notte e nella giornata di domenica la bassa pressione si sposterà progressivamente verso lo ionio meridionale anche se non sarà seguita da una rimonta anticiclonica. Questo significa che il tempo migliorerà solo leggermente domenica con possibilità di rovesci e di temporali ancora localmente intensi.

E purtroppo quella dei temporali sarà una caratteristica anche della prossima settimana, ma vediamo subito la previsione per le prossime ore e per la domenica.

METEO SABATO PROSSIME ORE: Nord, pioggia diffusa sul Piemonte occidentale, anche persistente e a tratti forte sul Cuneese, sul Torinese e sul Biellese con accumuli a fine giornata fino a 70/80mm. Diffusa nuvolosità sul resto delle regioni con fenomeni più deboli e intermittenti, solo localmente moderati sull'Appennino Emiliano e la Lombardia orientale. Qualche apertura sarà possibile tra basso Veneto e Friuli. Centro, nuvolosità diffusa con piogge deboli a carattere intermittente in graduale esaurimento entro sera. Sud, marcata instabilità sulle Isole e in Calabria con possibilità di forti temporali, anche a carattere di nubifragio. Nuvolosità diffusa altrove con fenomeni deboli a carattere intermittente. Temperature in lieve calo. Venti forti a rotazione ciclonica. Mari agitati i bacini meridionali con mareggiate lungo le coste esposte. Molto mossi o mossi gli altri.

METEO DOMENICA: Nord, nuvolosità diffusa sul Piemonte con piogge ancora a tratti abbondanti sulla zona occidentale, nuvolosità variabile altrove con qualche rovescio pomeridiano lungo i rilievi possibile fino alla costa ligure e ampie aperture su bassa Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Centro, nubi sparse al mattino con aperture anche localmente ampie, pomeriggio con instabilità tra Appennino e fascia tirrenica dove saranno possibili rovesci e temporali, in estensione locale fino alla costa tra bassa Toscana e Lazio. Attenuazione dei fenomeni entro tarda sera. Sud, ancora instabile sulla Sardegna e la Sicilia con rovesci e temporali localmente forti e a carattere di nubifragio nel pomeriggio. Nuvolosità irregolare altrove con scarsi fenomeni al mattino e instabilità pomeridiana tra Appennino e fascia tirrenica dove saranno possibili di temporali, localmente fino alla costa della Campania. Generale attenuazione dei fenomeni serali salvo qualche rovescio in forma residua sulle Isole. Temperature in aumento, venti tesi a rotazione ciclonica ma in attenuazione graduale. Mari molto mossi i bacini meridionali, mossi gli altri.