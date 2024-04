LA RINASCITA DI SAN BERNARDINO | L'Aquila | abruzzo24ore

Situata nel cuore del quarto di Santa Maria dell'Aquila, la maestosa Basilica di San Bernardino si erge come un'icona dell'architettura sacra abruzzese. Costruita tra il 1454 e il 1472 in omaggio a san Bernardino da Siena, il suo imponente complesso, comprendente anche un convento, custodisce le reliquie del Santo all'interno di un sontuoso mausoleo ideato da Silvestro dell'Aquila.

La facciata, un capolavoro eretto nel secolo successivo da Cola dell'Amatrice, incarna l'apice dell'architettura rinascimentale in Abruzzo, con evidenti influenze michelangiolesche che ne sottolineano l'eleganza e la grandiosità.

