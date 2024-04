Furioso Atto di Gelosia: 40enne Irrompe in un Ristorante, Aggredisce l'Ex Compagna e le Ruba il...

Una scena di gelosia e violenza ha scosso un ristorante a Zanni, quando un uomo di 40 anni ha fatto irruzione nel locale per aggredire la sua ex compagna, che si trovava lì con un conoscente. La situazione è precipitata quando l'uomo, successivamente arrestato dalla Polizia, ha assunto un atteggiamento minaccioso e ha rubato il telefono alla donna mentre tentava di chiamare le forze dell'ordine, per poi fuggire rapidamente.

La donna, 30enne, ha tentato di recuperare il telefono inseguendo l'aggressore, ma è stata insultata, minacciata e infine spinta a terra, riportando un'infortunio alla spalla.

Una volta ricevuta la segnalazione alla Questura, due pattuglie sono intervenute prontamente, riuscendo a bloccare il 40enne e recuperare il telefono della vittima. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina, convalidata successivamente dal Tribunale di Pescara, che ha emesso anche un ordine di divieto di avvicinamento alla donna.