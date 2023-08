Cimitero di Francavilla al Mare Riaperto Dopo Inchiesta Procura: Le Indagini Proseguono

Dopo settimane di serrati accertamenti e inchieste, il cimitero di Francavilla al Mare (Chieti) ha finalmente riaperto i suoi cancelli. Il provvedimento di dissequestro è stato eseguito dalla Procura della Repubblica di Chieti, che aveva posto i sigilli sul luogo di sepoltura lo scorso 19 luglio. Questa decisione è giunta nel contesto di un'inchiesta che contempla gravi ipotesi di reato, tra cui discarica non autorizzata, soppressione di cadavere e frode in pubbliche forniture.

L'annuncio del dissequestro è stato divulgato dalla sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, attraverso un post pubblicato su Facebook. La sindaca ha sottolineato che, sebbene il cimitero abbia riaperto, alcune aree restano interdette mentre le indagini continuano il loro corso. Tuttavia, l'accesso a tutte le tombe e i luoghi di sepoltura è nuovamente possibile.

Russo ha espresso comprensione per il disagio che la chiusura temporanea del cimitero ha causato alla comunità locale. Ha anche sottolineato che l'indagine in corso sta procedendo in maniera puntuale e approfondita, garantendo un'analisi accurata delle circostanze e delle ipotesi di reato coinvolte.

Il cimitero di Francavilla al Mare è stato al centro di un'attenzione intensa durante questo periodo di indagine, e ora la riapertura dei suoi spazi segna un passo avanti nella comprensione e nella risoluzione delle problematiche che hanno portato al sequestro. Le autorità competenti proseguiranno nell'esaminare attentamente tutte le informazioni raccolte e nella ricerca della verità nell'interesse della giustizia e del rispetto per i defunti e le loro famiglie.