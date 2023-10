Coi Coltelli a Scuola, Preside Decide Misure Estreme

Una nuova circolare emanata dalla dirigente scolastica Vincenzina Medina presso l'Istituto Comprensivo 'Troiano Delfico' di Montesilvano ha introdotto restrizioni inaspettate per gli studenti. La circolare vieta l'introduzione di "borse, marsupi o qualsiasi altro contenitore che possa contenere il necessario per il fumo, cellulari oppure oggetti pericolosi" nei bagni degli studenti di sesso maschile. Per le studentesse, è consentito portare solo "piccole bustine finalizzate a contenere lo stretto necessario per le loro necessità fisiologiche". Queste nuove regole sono state introdotte in risposta alla segnalazione della presenza di coltelli all'interno della scuola.

Queste restrizioni entreranno in vigore a partire dal 16 ottobre. La circolare sottolinea che borse, marsupi e contenitori dovranno essere lasciati in classe o all'ingresso dei bagni, sui tavoli degli addetti alle pulizie. La dirigente scolastica riconosce che queste misure siano "al limite della normalità".

La circolare afferma: "Tale misura, che si riconosce essere al limite della normalità, è introdotta a causa delle segnalazioni pervenute circa la presunta distribuzione di coltelli nei locali dei bagni e nella certezza che tutti i genitori comprendano la necessità di impedire che questo accada in modo che siano salvaguardate la salute e la sicurezza di tutti gli alunni e che, inoltre, sia fatta rispettare la legge che impedisce il fumo nei locali pubblici. Infine si ricorda che gli alunni devono firmare l'apposito registro ogniqualvolta fruiscono dei servizi igienici".

Questa circolare è stata resa necessaria a causa di segnalazioni da parte di docenti e alunni che hanno notato il divieto di fumo nei locali della scuola e le segnalazioni di studenti in possesso di coltelli, il che è illegale e rappresenta un grave rischio per la sicurezza.