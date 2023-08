Con la Droga nelle Mutande, Arrestato un Minorenne di Pescara

Un'operazione delle Guardie di Finanza ha portato all'arresto di un minorenne che è stato fermato insieme a un ventenne mentre si trovava a bordo di un'automobile in rapida corsa per le strade di Pescara. L'arresto è avvenuto in seguito a un'azione della Sezione mobile del Nucleo Pef della Guardia di Finanza.

La scoperta è avvenuta quando i due giovani sono stati notati in uno stato d'ansia particolarmente evidente di fronte ai militari. Successivamente è stata effettuata una perquisizione, sia dell'auto che dell'abitazione del minorenne, rivelando una quantità significativa di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione è emerso che il minorenne aveva nascosto all'interno dei suoi slip due pacchetti di hashish, ciascuno del peso di quattro grammi. La perquisizione domiciliare, invece, ha rivelato la presenza di cinque panetti di hashish, ciascuno del peso di 100 grammi, per un totale di circa mezzo chilogrammo di droga.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme a un bilancino di precisione e a un telefono cellulare. Il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, che ha emesso l'ordine di arresto. Il giovane è stato successivamente accompagnato al Centro di Prima Accoglienza della città abruzzese.

Le Guardie di Finanza di Pescara sono costantemente impegnate nell'assicurare la sicurezza dei cittadini attraverso operazioni di controllo e presidio del territorio. Questa estate è stato attivato un piano di intensificazione dei servizi di vigilanza denominato "Play the Game", sotto la guida del Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caputo.