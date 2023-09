Con la Microcamera all'Esame di Guida, Arrestato

In un episodio che ha scosso le autorità stradali locali, un uomo di 31 anni è stato arrestato durante un esame teorico per il conseguimento della patente di guida dopo aver tentato di imbrogliare il sistema utilizzando una sofisticata microcamera nascosta. L'operazione di arresto è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Chieti durante una sessione di esame presso la Motorizzazione Civile.

Il candidato aveva appena completato il suo esame teorico e stava per uscire quando è stato fermato per un controllo di routine. Durante la perquisizione, è emerso che il candidato era in possesso di un kit tecnologico altamente sofisticato che comprendeva una microtelecamera camuffata a forma di bottone. Questa microtelecamera era stata abilmente posizionata su una polo appositamente modificata per contenere il dispositivo, ed era dotata di un trasmettitore e di un telefono con funzioni di router wi-fi.

Il candidato aveva sfruttato questa attrezzatura per inviare immagini delle domande d'esame che comparivano sul monitor della Motorizzazione a un soggetto esterno, ricevendo in tempo reale le risposte corrette. L'uso di questa tecnologia avanzata gli avrebbe permesso di superare l'esame senza sforzo e ottenere la patente di guida in modo fraudolento.

Tutta l'attrezzatura è stata prontamente sequestrata dagli agenti, e l'esame è stato immediatamente annullato d'ufficio dai funzionari della Motorizzazione Civile. Nel frattempo, sono in corso approfondite indagini per identificare e rintracciare il complice che forniva le risposte al candidato tramite la microcamera.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e l'integrità del processo di esame per il conseguimento della patente di guida, portando le autorità ad intensificare i controlli e le misure di sicurezza durante le sessioni di esame al fine di prevenire future frodi simili.