Condannato a 4 Anni e 4 Mesi per Minacce e Violenza nei Confronti della Convivente

Un uomo di 44 anni è stato condannato a una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione in seguito a un processo con rito abbreviato presieduto dal giudice Andrea Di Berardino presso il Tribunale di Chieti. Le accuse contro di lui includevano l'induzione alla prostituzione, maltrattamenti in famiglia, tentata violenza privata e minacce rivolte alla sua convivente more uxorio. In aggiunta alla pena detentiva, è stato anche condannato a risarcire la parte civile con un importo di 500 euro e squalificato per cinque anni dai pubblici uffici.

Il procuratore Giampiero Di Florio aveva richiesto una condanna a quattro anni per l'imputato. L'uomo è stato accusato di aver costretto la sua convivente a prostituirsi attraverso minacce e violenza, utilizzando anche un coltello in alcune circostanze, secondo le affermazioni dell'accusa. Si sostiene che sia stato lui a cercare clienti per lei, mantenendo così il controllo sulla sua vita.

Inoltre, l'accusa sostiene che il 44enne avesse manifestato un comportamento violento e minaccioso nei confronti della donna in numerose occasioni, spesso in relazione all'abuso di alcol e cocaina. Si ritiene che avesse anche minacciato di morte la sua convivente per costringerla ad aiutarlo a organizzare un agguato, mirato a uccidere l'uomo con cui lei aveva avuto una relazione sentimentale in passato. La sentenza rappresenta un importante passo verso la giustizia per la vittima di questa serie di abusi e minacce.