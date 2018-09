Controlli sul territorio, i carabinieri arrestano spacciatore 53enne

I Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, P.P. 53enne di origini foggiane, con pregiudizi di polizia, residente a Pescara

L’operazione, rientra in una più ampia manovra di controllo del territorio, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pescara, che consiste nell’incrementare la presenza dei militari nelle aree degradate della città ed, in particolare, nella c.d. “area di risulta”.

L’uomo, che stava percorrendo via Piave a bordo della sua autovettura, è stato fermato su strada e a seguito di una prima perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di 22 gr. di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, già suddivisi in numerose dosi e pronte per essere immesse sul mercato.

Gli operanti, a seguito di ciò, hanno poi esteso la perquisizione anche al domicilio del prevenuto rinvenendo ulteriori 130 gr. della medesima sostanza, confezionati in un unico panetto, nonché 3 bilancini elettronici di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, debitamente repertato, assunto in carico e custodito presso il reparto procedente per i successivi accertamenti.

L’arrestato è stato ristretto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato nella mattinata odierna.