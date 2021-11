Covid, focolaio in casa di riposo a Sulmona positivi 19 ospiti e due operatori

Focolaio di Covid nella casa di riposo 'Santa Lucia' di Sulmona (L'Aquila), ventuno persone tra cui diciannove ospiti della struttura, dei 30 presenti, sono risultate positive.

Per quattro di loro si è reso necessario il trasferimento nell'area grigia dell'ospedale di Sulmona dopo la comparsa di febbre e di sintomi legati all'infezione. E' in corso la diagnosi dei medici per decidere la loro destinazione.

In nottata un altro ospite è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila dove nei giorni scorsi erano stati ricoverati quattro assistiti nella struttura. Tra gli operatori hanno contratto l'infezione due infermieri sui dieci in servizio.

"Proprio in questa settimana avevamo programmato le terze dosi del vaccino. Purtroppo il virus è arrivato prima. Siamo sempre stati attenti alle misure da adottare" sottolineano i responsabili della casa di riposo che, nel frattempo, si sono adoperati per reperire personale a supporto. In attesa che la situazione si stabilizzi, all'interno dell'edificio sono stati predisposti percorsi differenziati